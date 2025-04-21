شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك فى شم النسيم ..القانون يعاقب كل من أتلف منشأة عامة أو مرفق حكومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأعياد تملؤ الأجواء والشعب بأكمله يحتفل ما بين أعياد المسيحيين بعيد القيامة المجيد واحتفالات المصريين بشم النسيم، واستعدت المحافظات وفتحت أبواب الحدائق والمتنزهات في كل مدن وقرى محافظات الجمهورية من الصباح الباكر، وعلى الرغم من أنه يوم الفرحة والإنطلاق والعفوية، إلا أنه يجب التعامل مع المنشات والمرافق بحذر كى لا تقع تحت طائلة القانون إذا أتلفت المنشآت والمرافق العامة .

نص القانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، ugn عقوبات حاسمة في التعامل مع ارتكاب أفعال وممارسات مضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج بعقوبات تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وفي هذا الصدد جاءت المادة 78 (هـ): يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.