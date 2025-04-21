شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من التحالف الوطنى يزور كنائس القليوبية لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تعزيز روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، قام وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية بزيارة إلى مطرانية الشهيد العظيم أبانوب بمدينة بنها، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتوجه الوفد عقب ذلك إلى الكنيسة الإنجيلية لاستكمال زيارات التهنئة، حيث سادت الأجواء روح المحبة والوحدة الوطنية، وسط ترحيب من القيادات الدينية وتبادل كلمات الود والتقدير.

وتضمنت الزيارة توزيع الهدايا على عدد من الكنائس، في لفتة تعكس حرص التحالف الوطني على المشاركة في المناسبات الدينية لأبناء الوطن. وشملت الكنائس التي تم زيارتها وتوزيع الهدايا عليها كلاً من الكنيسة الإنجيلية، ومطرانية الشهيد العظيم أبانوب، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، وكنيسة القديس نيقولاوس، وكنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة الإنجيلي مار يوحنا الحبيب، وكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر صليب.

وأكد وفد التحالف أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرصه على ترسيخ قيم المواطنة والتلاحم المجتمعي، وتعزيز العلاقات الأخوية بين أبناء الشعب المصري، بما يعكس صورة حقيقية للوحدة الوطنية التي تميز مصر عبر تاريخها.



وفد من التحالف الوطني بكنائس القليوبية



احتفالا بعيد القيامة



خلال الزيارة