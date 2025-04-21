شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق حديثى الولادة وفقا للقانون.. الرضاعة ورؤية والديه أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 12 لسنة 1996 والخاص بقانون الطفل، حقوق الأطفال حديثي الولادة، ويعتبر القانون الرضاعة الطبيعية حق من الحقوق الشرعية مثلها مثل حقه فى المأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله.

وقد نصت المادة 7 من قانون الطفل، أهمية ومزايا الرضاعة الطبيعية، كما نصت على أهمية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وقد اتخذت الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.

وكفلت الدولة أهمية تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته كما كفلت للطفل، فى جميع المجالات، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته، مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعًا، مع حظر تعريض الطفل عمدًا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

