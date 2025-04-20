375 مليارا تكلفة مشروع سعودي ضخم للذكاء الاصطناعي

تخطط السعودية لإطلاق مشروع جديد في مجال الذكاء الاصطناعي تحت اسم «مشروع التسماي» بدعم يصل إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال سعودي)، بهدف تطوير مركز تكنولوجي.

وقالت المصادر إنه سيتم إنشاؤه بهيكل مماثل لشركة «آلات»، وهي عبارة عن صندوق يركز على التصنيع المستدام ومدعوم برأس مال 100 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة.

وأضافوا أن مركز الذكاء الاصطناعي الذي يبنيه صندوق الاستثمارات العامة و»قوقل» التابع لشركة ألفا بيت قد يكون بمثابة نقطة انطلاق لمبادرة أوسع.

وقال أحد المصادر إن الشركات تخطط لاستثمار ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار في الشراكة، والتي ستشمل العمل على إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

ما هو مشروع التسامي

يسعى المشروع الطموح، الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع قوقل، إلى تحويل المملكة إلى قوة تكنولوجية عالمية، متحديًا منافسيها الإقليميين، ومتماشيًا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.

يركز مشروع «التسامي» على تطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي في المملكة. وتشمل مكوناته الرئيسية إنشاء مراكز بيانات متطورة، ودعم الشركات التقنية الناشئة المحلية، وتوفير فرص عمل في قطاع التكنولوجيا. كما تركز المبادرة على تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لوضع المملكة في طليعة الابتكار الإقليمي.

ذكاء اصطناعي بالعربية

من أهم جوانب المشروع تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، ما يُسهم في سد فجوة كبيرة في إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في المنطقة. ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز الشمول الرقمي ومحو الأمية الرقمية، ما يُتيح مشاركة أوسع في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال الاستثمار في تطبيقات ذكاء اصطناعي محلية مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السعودية، يسعى المشروع إلى سد الفجوة التكنولوجية وتعزيز النمو الشامل.

تطوير البنية التحتية

يتضمن مشروع «التسامي» أيضًا خططًا لتطوير بنية تحتية واسعة النطاق لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك إنشاء مرافق حوسبة متطورة وتعزيز الاتصال الرقمي في جميع أنحاء المملكة. ومن خلال بناء بنية تحتية تكنولوجية متينة، تهدف المملكة العربية السعودية إلى تسهيل نشر حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والنقل.

وسيستفيد قطاع الرعاية الصحية، على وجه الخصوص، من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. فمن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التشخيص وتخطيط العلاج ومراقبة المرضى، تهدف المملكة إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية وكفاءتها. ويتماشى هذا مع الجهود الأوسع نطاقًا لتحسين جودة حياة المواطنين السعوديين وتحديث الخدمات العامة.

في مجال النقل، من المتوقع أن تُحسّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي إدارة حركة المرور، وتُحسّن أنظمة النقل العام، وتدعم تطوير المركبات ذاتية القيادة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التطورات في تحقيق أهداف المملكة في الاستدامة والتنمية الحضرية، كما هو موضح في رؤية 2030.

مشروع التسامي للذكاء الاصطناعي

- 100 مليار دولار تكلفة المشروع.

- يقوده صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع قوقل.

- تطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي في المملكة.

- إنشاء مراكز بيانات متطورة.

- دعم الشركات التقنية الناشئة المحلية.

- توفير فرص عمل في قطاع التكنولوجيا.