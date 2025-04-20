زلزال قوته 5.5 درجة يهز جزيرة سيرام الإندونيسية

اعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني "جي.إف.زد" إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز جزيرة سيرام الإندونيسية اليوم الأحد. وذكر المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

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