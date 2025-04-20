شدّد الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو.إن.دي.بي" عبد الله الدَردَري على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ورأى الدَردَري على هامش زيارته دمشق أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الاعمار عقب الاطاحة بالأسد بعد صراع دامٍ استمر 14 عاماً وألحق أضرارا هائلة باقتصاد البلاد.
وشدد الدَردَري في حديثه لوكالة "فرانس برس"، على أن رفع العقوبات هو أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات.
وأضاف انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي، متابعاً عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أممي يدعو إلى إطلاق عملية لتعافي الاقتصاد السوري دون انتظار رفع العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.