مسؤول أممي يدعو إلى إطلاق عملية لتعافي الاقتصاد السوري دون انتظار رفع العقوبات

شدّد الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو.إن.دي.بي" عبد الله الدَردَري على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ورأى الدَردَري على هامش زيارته دمشق أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الاعمار عقب الاطاحة بالأسد بعد صراع دامٍ استمر 14 عاماً وألحق أضرارا هائلة باقتصاد البلاد.

وشدد الدَردَري في حديثه لوكالة "فرانس برس"، على أن رفع العقوبات هو أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات.

وأضاف انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي، متابعاً عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا.