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وفد "الجبهة الوطنية" يزور كنيسة السيدة العذراء بمطروح للتهنئة بعيد القيامة

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  • وفد "الجبهة الوطنية" يزور كنيسة السيدة العذراء بمطروح للتهنئة بعيد القيامة 1/4
  • وفد "الجبهة الوطنية" يزور كنيسة السيدة العذراء بمطروح للتهنئة بعيد القيامة 2/4
  • وفد "الجبهة الوطنية" يزور كنيسة السيدة العذراء بمطروح للتهنئة بعيد القيامة 3/4
  • وفد "الجبهة الوطنية" يزور كنيسة السيدة العذراء بمطروح للتهنئة بعيد القيامة 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الأحد، 20 أبريل 2025 10:02 م

قام وفد من حزب الجبهة الوطنية اليوم بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة مطروح، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. وترأس الوفد النائب السابق الدكتور أحمد عبدالله عيسى، أمين المحافظة، والنائب السابق الأستاذ سليمان فضل، أمين التنظيم.

وكان في استقبال الوفد القمص متى زكريا، راعي الكنيسة، وعدد من القساوسة، حيث سادت أجواء من الود والمحبة، والتأكيد على روح التآخي والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية، وتأكيدًا على دعمه لقيم المواطنة والتلاحم بين جميع أبناء الوطن.

 

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