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وفد "الجبهة الوطنية" بالفيوم يزور الأنبا إبرام للتهنئة بعيد القيامة المجيد

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  • وفد "الجبهة الوطنية" بالفيوم يزور الأنبا إبرام للتهنئة بعيد القيامة المجيد 1/5
  • وفد "الجبهة الوطنية" بالفيوم يزور الأنبا إبرام للتهنئة بعيد القيامة المجيد 2/5
  • وفد "الجبهة الوطنية" بالفيوم يزور الأنبا إبرام للتهنئة بعيد القيامة المجيد 3/5
  • وفد "الجبهة الوطنية" بالفيوم يزور الأنبا إبرام للتهنئة بعيد القيامة المجيد 4/5
  • وفد "الجبهة الوطنية" بالفيوم يزور الأنبا إبرام للتهنئة بعيد القيامة المجيد 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الأحد، 20 أبريل 2025 10:00 م

قام وفد من حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الفيوم، برئاسة اللواء عصام الرتمي أمين الحزب بالمحافظة، والنائب أحمد عبد الواحد أمين التنظيم، بزيارة مقر المطرانية لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا إبرام أسقف الفيوم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونقل وفد الحزب خلال الزيارة تهنئتهم القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولنيافة الأنبا إبرام، ولجموع الأقباط بالمحافظة، مؤكدين على عمق الروابط الوطنية التي تجمع المصريين مسلمين ومسيحيين في نسيج واحد لا يتجزأ.

وأكد اللواء عصام الرتمي أن هذه المناسبة العزيزة تجسد قيم المحبة والسلام والتآخي التي يتميز بها الشعب المصري عبر تاريخه، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية لتحقيق التقدم والاستقرار.

وكان في استقبال وفد الحزب عدد من القيادات الكنسية، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين على أهمية استمرار التواصل والتعاون المشترك في خدمة أبناء الوطن.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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