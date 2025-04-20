باكستان تعلن إلغاء التأشيرة للسعوديين

جاء هذا الإعلان عقب لقاءٍ جمع محسن نقفي والسفير السعودي نواف بن سعيد المالكي في الحي الدبلوماسي بإسلام آباد.
وعقد المسؤولان مناقشاتٍ مُفصّلة تناولت العلاقات الدبلوماسية، وسياسات السفر، والتعاون في مجال إنفاذ القانون.
وأعرب نقفي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لباكستان، لا سيما مشاركة المملكة في مؤتمر مكافحة المخدرات الأخير الذي استضافته باكستان ومجلس التعاون الخليجي.
خلال الاجتماع، استعرض نقفي آخر المستجدات المتعلقة بإصدار جوازات السفر ومعايير التوثيق الوطنية.
وأوضح أن البروتوكولات الجديدة تهدف إلى تحسين أمن الوثائق ومنع إساءة استخدامها.
كما أطلع وزير الداخلية السفير على جهود الحكومة في معالجة الجريمة في الشوارع، بما في ذلك حملة على شبكات التسول المحترفة في جميع أنحاء البلاد.
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