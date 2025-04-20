شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان الصحفيين: إعادة طرح مشروع المدينة مجددًا فور ورود تقرير الخبير الاستشاري والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، اجتماعًا مساء اليوم بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، وعضو المجلس ورئيس اللجنة محمد خراجة، لمناقشة أخر التطورات لإنشاء المدينة السكنية.

وناقش الحضور غياب المطورين عن الاجتماع المحدد له الخميس الماضى مع الاستشارى.

وانتهى الاجتماع بعدة قرارات حاسمة، أبرزها إعادة طرح مشروع المدينة مجددًا فور ورود تقرير الخبير الاستشارى إلى النقابة.

واتفق الحضور، التأكيد على الالتزام بالاشتراطات التى وضعها الحاجزون والاستشارى فى كراسات الشروط، دون أى تعديل، واستكمال إنشاء المدينة السكنية وفق هذه المحددات، بغض النظر عن تشكيل المجلس المقبل.

كما شدد الحضور على ضرورة إشراك لجنة الحاجزين فى جميع الخطوات القادمة بما يساهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وتحديد مهام اللجنة وشرعية المتابعة والمشاركة فى اتخاذ القرارات، مع تكثيف جهود الترويج للطرح الجديد من خلال النشر والتسويق بجميع الوسائل الممكنة.

وأكدت اللجنة أن المشروع مستمر ولن يتوقف، وأن الأرض المخصصة قائمة كما هى، داعية الزملاء الصحفيين إلى عدم الانجراف وراء الشائعات أو إثارة اللغط حول المشروع، لما لذلك من تأثير سلبى على سير التنفيذ ومصالح الحاجزين.

وطالب الحضور بضرورة تحديد دور ومهام اللجنة المشكلة من الحاجزين بقرار من مجلس النقابة، بما يضمن وجود رقابة فعالة ومتابعة مستمرة حتى الانتهاء من إنشاء المدينة وتسليم الوحدات لمستحقيها.

وشدد محمد خراجة على أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن النقابة بشأن المشروع، وعدم الانسياق وراء أى معلومات مغلوطة قد تُنشر خارج القنوات الرسمية، حفاظًا على مصالح الزملاء الصحفيين وتحقيقًا للشفافية.