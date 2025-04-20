شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء عادل عطا رزق رئيسًا للجنة حزب الوعي بالإسماعيلية وعضوًا بالهيئة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، قرارًا باعتماد تكليف الدكتورة شيرين الشواربي، السكرتير العام للحزب، بتولي اللواء عادل عطا رزق رئاسة لجنة الحزب بمحافظة الإسماعيلية، وعضوية الهيئة العليا للحزب، وذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية ولائحة النظام الأساسي للحزب.

يُذكر أن اللواء عادل عطا رزق شغل عدة مناصب قيادية بوزارة الداخلية، من بينها مدير إدارة التدريب وترخيص السلاح بمديرية أمن الإسماعيلية، كما يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الأمن وإدارة أقسام ومراكز الشرطة، إلى جانب حصوله على دورات تدريبية متقدمة في هذا المجال. ويحمل اللواء عادل عطا ليسانس في الحقوق والشرطة.

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وتُخطر به جميع الجهات التنظيمية بالحزب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.