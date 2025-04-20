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البابا فرنسيس يستقبل نائب الرئيس الأميركي

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البابا فرنسيس يستقبل نائب الرئيس الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس عقد اجتماعا خاصا في مقر إقامته، صباح اليوم الأحد، مع جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي.
وذكر بيان صادر عن الفاتيكان أن فانس التقى البابا فرنسيس لتبادل التهاني بعيد الفصح.
وجاء في البيان "أجرى البابا فرنسيس لقاء خاصا قصيرا... استمر لبضع دقائق، لتبادل التهاني الطيبة بمناسبة عيد الفصح".
وأصدر مكتب فانس بيانا موجزا يؤكد انعقاد الاجتماع، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.
واجتمع فانس، الذي يزور إيطاليا مع عائلته، مع كبار مسؤولي الفاتيكان لإجراء محادثات رسمية أمس السبت. ولم يشارك البابا، الذي يتعافى من التهاب رئوي مزدوج، في تلك المناقشات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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