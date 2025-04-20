افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان عناصر من هيئة تحرير الشام دخلوا على بلدة حوش السيد علي في الهرمل وتعرضو بالضرب والاهانة الى المواطن اللبناني و. ه. وسرقوا هاتفه الشخصي قبل الافراج عنه.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عناصر هيئة تحرير الشام تواصل الاعتداء على اللبنانيين في بلدة حوش السيد علي بالهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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