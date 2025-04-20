خضع البطريرك المارونيّ ‎الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لعملية جراحية في مستشفى "أوتيل ديو" في بيروت، بعد كسر وركه اثر تعثره أمام المذبح خلال قداس الفصح.

كانت هذه تفاصيل خبر البطريرك الراعي خضع لعملية جراحية في مستشفى أوتيل ديو بعد كسر وركه اثر تعثره خلال قداس الفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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