الفاتيكان: البابا فرنسيس عقد اجتماعا خاصا في الفاتيكان مع نائب الرئيس الأميركي

اعلن الفاتيكان في بيان، إن البابا فرنسيس عقد اجتماعا خاصا في الفاتيكان صباح اليوم الأحد مع نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس.

وذكر البيان أن فانس، التقى البابا فرنسيس في مقر إقامته في الفاتيكان لتبادل التهاني بعيد القيامة. وجاء في البيان "أجرى البابا فرنسيس لقاء خاصا قصيرا... استمر لبضع دقائق، لتبادل التهاني الطيبة بمناسبة عيد القيامة".

وأصدر مكتب فانس بيانا موجزا يؤكد انعقاد الاجتماع، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

واجتمع فانس، الذي يزور إيطاليا مع عائلته، مع كبار مسؤولي الفاتيكان لإجراء محادثات رسمية أمس السبت. ولم يشارك البابا، الذي يتعافى من التهاب رئوي مزدوج، في تلك المناقشات.