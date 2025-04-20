أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق في حادثة مقتل 15 فلسطينيًا، بينهم عدد من المسعفين، خلال عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تقررت إقالة نائب قائد وحدة "سيريت غولاني"، وتوجيه ملاحظة قيادية لقائد لواء 14، وذلك على خلفية "المسؤولية الميدانية والإدارية عن الواقعة"؛ بحسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن الجيش.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي يقرر إقالة ضابط بارز وتوجيه ملاحظة لقائد لواء على خلفية مجزرة المسعفين في رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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