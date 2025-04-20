شكرا لقرائتكم خبر عن 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 25/26، مؤشرات إيجابية عن أداء الاقتصاد المصري، والمخصصات المالية الدعم لفكر وتوجه الدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين سجلت خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.

وأكدت الخطة المقدمة من وزارة التخطيط إلى مجلس النواب، حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط الـمالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف الـمُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة، وإطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم الـمُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025.

وأشارت الخطة إلى أن الاستراتيجية تهدف لتعزيز التنمية الـمُستدامة، بما يتسِـق مع رؤية مصر 2030، ومُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة الـمصريّة، وتُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل الـمُستدام والـمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام الـمصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة.