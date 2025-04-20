شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: وفرت أكبر زيادة فى بدل الصحفيين بـ2017 وسأفعلها للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد المحسن سلامة المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها 2 مايو المقبل، خلال زيارته لليوم السابع لعرض برنامجه الانتخابى، أن زيادة البدل قادمة لا محالة كما أكدنا، وأشار إليها أحمد كوجك وزير المالية.

وأضاف "سلامة" أنه رشح نفسه كنقيب للصحفيين لحل مشكلات المهنة وأستعادة كرامة الصحفي والمهنية وتطوير المهنة بشكل عام، والعمل علي كل الخطوط المتوازية بشكل كبير وذلك لتأدية جزء من المستحق للصحفيين.

وأوضح أن وزير المالية أكد كلامه بزيادة البدل، مشيرا إلى أنه في 2017 جلب للنقابة أكبر زيادة للبدل وأن سيفعلها للمرة الثانية، ووعد بزيادة ضخمة غير مسبوقة ستكون مرضية للجميع.



