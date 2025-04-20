شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: أرض الـ20 ألف فدان مشروع العمر للصحفيين "صغارا وكبارا" والان مع تفاصيل الخبر



أكد عبد المحسن سلامه المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها 2 مايو المقبل، أن زيارته لليوم السابع تأتي في إطار حرصه علي الوصول لكل الزملاء و الاستماع لهم والاستفاده منهم وهو ما يرسخعه ويعتمد عليه برنامجه الانتخابى.

و أكمل أن برنامجه الانتخابى يتحول إلى أفعال قبل الانتخابات وليس مجرد أقوال انتخابية، ومن ضمن مشروعه الانتخابى، مشروع الـ20 ألف فدان و بالرغم من أن هناك من يريد التشويش وإثارة الشائعات إلا أنه لن يلتفت إليها بل يعمل على الوصول إلى الحقائق، مؤكدا أن أرض المشروع تطرح كأرض ملكيه وليس انتفاع، وسنقوم بتجميع اسماء من يريد الحصول علي الأرض وبعقود ابتدائيه للتعامل مع البنوك بفائدة مخفضة، و هي أرض دوله تدخل في مشروع الاستصلاح القومي للأراضي"استصلاح المليون ونصف فدان".



و أكمل أن هذا مشروع مهم جدا ، للشباب و الكبار ملقبا إياه بـ"مشروع العمر" ، و هو مشروع قومي مع شركه الريف المصري ، بجانب شركات أخري و مستثمرين كبار ، مشيرا إلى أنه سيتم استلام الأرض خلال أشهر بعد استيفاء كافة الأوراق والإجراءات ودفع المقدم و بعد الخطوات الإجرائية، مؤكدا أن الأرض بها شبكه طرق ممهدة و شبكة كهرباء.



