رئيس وزراء اليابان يجري محادثات ثنائية تجارية مع الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأحد إن بلاده ستؤكد على أن تكون "العدالة" أساس أي مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن سعر صرف الين، في وقت تحظى فيه محادثات ثنائية تجارية بين البلدين باهتمام عالمي.

ولمح إيشيبا في برنامج حواري بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إلى أن طوكيو قد تشتري المزيد من الطاقة من الولايات المتحدة.

وانضم ترامب بلا ترتيب مسبق إلى أول جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة واليابان يوم الأربعاء وأعلن عن إحراز "تقدم كبير".

وأضاف إيشيبا أن مناقشات محددة بشأن سياسة العملة ستجرى بين وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 24 بالمئة على صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، رغم أنه علقها مثل معظم الرسوم حتى أوائل يوليو. لكن رسوما جمركية عالمية بنسبة عشرة بالمئة لا تزال سارية وكذلك الرسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات التي تشكل ركيزة أساسية لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.

وأشار إيشيبا إلى استعداده للتعهد بضخ استثمارات يابانية أكبر في الولايات المتحدة، وخاصة في مجال الطاقة.