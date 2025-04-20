ماكرون يسبق ترامب في زيارة الدولة للمملكة المتحدة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال تقرير صحفي بريطاني إن الرئيس الفرنسي ماكرون سيتفوق على الرئيس الأميركي ترامب ويسبقه في زيارة الدولة إلى المملكة المتحدة.

أفاد تقرير أن قلة من المسؤولين الحكوميين والملكيين لا يعرفون تفاصيل هذه الزيارة، التي ستكون أول زيارة دولة للرئيس الفرنسي إلى بريطانيا، وتأتي بعد ثماني سنوات من توليه منصبه.

ووفقًا للتقارير، سيُمنح إيمانويل ماكرون زيارة دولة إلى المملكة المتحدة قبل زيارة دونالد ترامب المتوقعة في سبتمبر. وقالت صحيفة (صنداي تايمز) إن الرئيس الفرنسي تلقى دعوة من الملك لزيارة المملكة المتحدة في نهاية مايو.

وأضافت الصحيفة أن قلة من المسؤولين الحكوميين والملكيين يعرفون تفاصيل هذه الزيارة، التي ستكون أول زيارة دولة للسيد ماكرون إلى بريطانيا، وتأتي بعد ثماني سنوات من توليه منصبه.

زيارة ترامب

وكان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر سلّم السيد ترامب ما وصفه بدعوة شخصية "تاريخية بحق" من الملك لزيارة دولة ثانية خلال زيارته للبيت الأبيض في فبراير.

تشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يكون مكان الزيارة قلعة وندسور، وليس قصر بالمورال أو قصر دومفريز، كما كان يُعتقد سابقًا.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون زيارة السيد ماكرون في وندسور بسبب أعمال التجديد في قصر باكنغهام.