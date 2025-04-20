شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "الجبهة الوطنية" بالدقهلية خلال التهنئة بعيد القيامة: تجديد لأواصر المحبة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على تعزيز قيم المحبة والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، زار وفد من الحزب عدد من الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكان في استقبالهم عدد من رجال الدين المسيحي والذين رحبوا بهذه اللفتة الطيبة، وأكدوا على عمق العلاقات التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

وقال أعضاء الوفد إن الأعياد الدينية تمثل فرصة حقيقية لتجديد أواصر المحبة والمواطنة، وأن الحزب سيظل دائمًا داعمًا للوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والتعصب.

وترأس الوفد النائب وليد فرعون الامين العام لمحافظه الدقهلية والنائب يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ واللواء راضي عبد المعطي امين التنظيم واعضاء هيئة المكتب د. محمد حسان، هيثم العواضي، شادي عمر السعيد، ورياض نمير.

وفد الجبهة بالدقهلية اثناء التهنئة بعيد القيامة

وفد الجبهة بالدقهلية اثناء التهنئة بعيد القيامة