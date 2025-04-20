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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 51.201 شهيدٍ

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سارة السيد 0 تبليغ

  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 51.201 شهيدٍ 1/2
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 51.201 شهيدٍ 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 51.201 شهيدٍ، و116.869 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 44 شهيدًا و145 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى استشهاد 1827 فلسطينيًا منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 من الشهر الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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