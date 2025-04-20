ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 51.201 شهيدٍ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 51.201 شهيدٍ، و116.869 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 44 شهيدًا و145 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى استشهاد 1827 فلسطينيًا منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 من الشهر الماضي.

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