كييف: تواصل الهجمات بالرغم من وقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن الهجمات الروسية تواصلت طوال الليل بالرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من طرف واحد وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح. وقال زيلينسكي إن هناك 387 حالة قصف و19 هجوما من قبل القوات الروسية يوم السبت بين الساعة 6 مساء (1500 بتوقيت جرينتش) ومنتصف الليل. ويغطي وقف إطلاق النار 30 ساعة خلال عيد الفصح والذي يصادف اليوم الأحد هذا العام. ومن جانبها، ذكرت وزارة الدفاع في موسكو يوم السبت أن وقف إطلاق النار سيجري الالتزام به من قبل القوات الروسية بشرط أن تلتزم به القوات الأوكرانية أيضا.