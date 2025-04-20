سلطات كوريا الجنوبية: سنعقد محادثات تجارية مع واشنطن هذا الأسبوع بطلب أميركي

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية اننا "سنعقد محادثات تجارية مع واشنطن هذا الأسبوع بطلب أميركي ⁧".

وفي وقت سابق، قال هان دوك-سو رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة في مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز إن بلاده "لن ترد" على الرسوم الجمركية الأميركية نظرا للدعم التاريخي من واشنطن.

جاءت هذه التصريحات قبل محادثات تجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن هذا الأسبوع.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا، مناورات جوية، شملت قاذفة قنابل أميركية واحدة على الأقل من طراز بي –وان بي، فوق شبه الجزيرة الكورية، في إظهار للقوة أمام التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الوزارة قالت إن المناورات، التي تضمنت المقاتلات الكورية الجنوبية إف-35 ايه و اف-16 ومقاتلات إف-16 الأميركية تهدف لإظهار قدرات الحلفاء على الرد على التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية الآخذة في التقدم.