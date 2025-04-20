قداديس الفصح في دولة الإمارات وحضور كثيف في الكنائس

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احتفلت الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية في الإمارات بعيد الفصح بحشد من المؤمنين تقاطر بأعداد كبيرة إلى الكنائس، منذ قداس منتصف الليل، حيث ترأس الذبيحة في كنيسة القديسة مريم، في عود ميثا في دبي، كاهن الرعية الأب طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه الأب جورج بوشعيا المُرسَل اللبناني، وخدمت القداس جوقة الرعية. القداديس في دبي بدأت برتبة "الهجمة" وفقا للطقس البيزنطي.
وفي كاتدرائية مار يوسف في أبو ظبي احتفل بالذبيحة الفصحيّة الأب إيلي الهاشم. هذه الكاتدرائية هي مقر الكرسي الرسولي في جنوب الجزيرة العربية التي يرأسها المطران باولو مارتينلي.
أما في كنيسة القديس أنطونيوس البادواني في رأس الخيمة، رأس الذبيحة الأب ماجد موسى الكبوشي الذي أقام القداديس أيضا في كنيسة مار ميخائيل في الشارقة.
يذكر أن الوجود المسيحي في دولة الإمارات يعود إلى أكثر من خمسة عقود، وهم من أبناء الوافدين العاملين في البلد، ولديهم كنائس ومدارس في مختلف أنحاء الإمارات، ويمارسون شعائرهم في أجواء من الحرية والتسامح مع أبناء الطوائف الأخرى.
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