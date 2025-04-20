أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، في كلمة له بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي قبل قدّاس عيد الفصح، الى أنني "من هذا الصرح أريد أن أعايد اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة، ونأمل أن يجلب العيد معه الأمل وراحة البال للجميع".
وفي سؤال حول موضوع "حزب الله" والخطاب الأخير للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، قال الرئيس عون إن "هذا الموضوع لا يُقارب على الاعلام انما بالتواصل مع المعنيين بطريقة هادفة وعندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم لم أقله لكي أقوله والقرار اتُخذ".
وشدد على أن "أي موضوع خلافي لا يقارب الا بالتحاور والتواصل وبمنطق تصارحي، ويجب أن تكون مصلحة لبنان هي العليا للحفاظ على السلم الأهلي".
وتابع "اللبنانيون لا يريدون الحرب ويجب أن تكون قواتنا المسلحة مسؤولة عن حمل السلاح"، مضيفاً "سننفذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وقطار قيامة لبنان انطلق ولن يعرقل احد هذا الإنطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون من بكركي: قطار قيامة لبنان انطلق وسننفذ قرار حصر السلاح بيد الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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