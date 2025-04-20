احتفل كاهن رعية سيدة الزلزلة العجائبية في زحلة الأب جورج معلوف برتبة الهجمة وقداس الفصح بحضور عند الساعة الخامسة فجراً بحضور كبير من أبناء الرعية . خلال القداس لفت الأب معلوف خلال عظته إلى معاني القيامة آملاً ان يستعيد لبنان عافيته وان ينهض مع قيامة المسيح من بين الأموات .

كانت هذه تفاصيل خبر الاب معلوف في قداس الفصح: نأمل أن ينهض لبنان مع قيامة المسيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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