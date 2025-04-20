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باكستان تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة

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باكستان تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت الهيئة القومية لإدارة الكوارث في باكستان، سكان العاصمة إسلام أباد وإقليم البنجاب من مخاطر محتملة نتيجة تقلبات جوية تشمل عواصف رعدية ورياحاً شديدة وأمطاراً غزيرة، داعية السكان والسياح إلى التزام الحذر وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى.
ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن المركز القومي لعمليات الطوارئ التابع للهيئة، أن هذه التقلبات الجوية قد تؤدي إلى عدم استقرار في الأوضاع المناخية في عدد من المناطق، ما قد يتسبب بسقوط الأشجار وخطوط نقل الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن أضرار محتملة بالمباني العشوائية وأسطح المباني والسيارات والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب التأثير السلبي على المحاصيل الزراعية.
وأوصت الهيئة القومية لإدارة الكوارث المواطنين بتجنب التنقل أثناء هطول الأمطار أو هبوب العواصف، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة فيما يتعلق بسلامة الطرق والمناطق المعرضة لانهيارات أرضية.
وأكدت السلطات أنها تتابع الأوضاع عن كثب بالتنسيق مع الأجهزة الإقليمية المختصة وهيئات إدارة الكوارث المحلية، لضمان الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وحماية سلامة المواطنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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