زيلينسكي: القتال مستمر في كورسك وبيلجورود الروسيتين رغم هدنة عيد القيامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القتال مستمر في منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين رغم إعلان الرئيس فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار خلال عيد القيامة.

وأضاف زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “تصريحات بوتين بشأن عيد القيامة لم تصل إلى منطقتي كورسك وبيلجورود”، في إشارة إلى المنطقتين الحدوديتين اللتين تتوغل فيهما القوات الأوكرانية.

وأضاف “القتال مستمر، والضربات الروسية لم تتوقف”.

ولم يقدم زيلينسكي أي أدلة على كلامه، كما لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التصريحات.

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