وفد من حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يقدم التهنئة للإخوة الأقباط

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قدم وفد من حزب الجبهة الوطنية أمانة جنوب سيناء التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد بكنيستي بازليك سيدة السلام بشرم الشيخ للمسيحيين الكاثوليك وكنيسة الإنجيلية بحضور النائب غريب حسان امين حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء والمستشار محمود سرور امين تنظيم الحزب برفقتهم أعضاء الحزب بأمانة شرم الشيخ .



وفد من حزب الجبهة الوطنية



وفد من حزب الجبهة الوطنية



وفد من حزب الجبهة الوطنية

وكان قد أعلن المركز الإعلامي القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الترتيبات الخاصة بصلوات قداس عيد القيامة المجيد إذ تم التنسيق مع الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، بالإضافة إلى مطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى، لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.



وأوضح المركز أن هناك دعوتين منفصلتين، واحدة لحضور صلوات الجمعة العظيمة، وأخرى لحضور قداس عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على بطاقات الدعوة من خلال الكنيسة التابع لها المشارك، أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مباشرة.



وأكد أنه غير مسموح بدخول أي شخص لا يحمل بطاقة دعوة، سواء من الكهنة أو الشمامسة أو الشعب، كما أنه تقتصر خدمة الشماسية على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ولن تُقبل أية استثناءات في هذا الشأن، مع ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات خدام الكشافة، سواء عند الدخول والخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.