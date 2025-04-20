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أمريكا.. الآلاف يتظاهرون ضد سياسات ترامب وترحيل المهاجرين

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شارك آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء الولايات المتحدة السبت في يوم جديد من الاحتجاجات ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتظاهر مئات الأشخاص أمام البيت الأبيض في واشنطن، واتهموا ترامب بالحكم بأسلوب استبدادي وترحيل الأجانب دون إجراءات قانونية مناسبة.
الآلاف يتظاهرون ضد سياسات ترامب - أ ف ب
الآلاف يتظاهرون ضد سياسات ترامب - أ ف ب

احتجاجات ضد ترامب

ورفعت لافتات كتب عليها "لا للملك"، فيما ردد المتظاهرون شعارات مثل "أعيدوهم إلى الوطن"، في إشارة إلى المهاجرين الذين، من وجهة نظرهم، جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني.
وقالت امرأة من واشنطن إنها جاءت لأنها تشعر أن الاحتجاجات ضد ترامب في تزايد، وأرادت أن تكون جزءا منها.
الآلاف يتظاهرون ضد سياسات ترامب - أ ف ب
الآلاف يتظاهرون ضد سياسات ترامب - أ ف ب

مظاهرات في نيويورك

فيما أوضح شاب أنه "إذا جرى حرمان رجل مثل كيلمر أبريجو جارسيا، الذي تم ترحيله إلى السلفادور، من حقوقه، فعلينا أن نحذر من أن لا يحرم مواطنون آخرون من حقوقهم قريبا". وجرى ترحيل أبريجو من قبل الحكومة دون محاكمة، رغم تمتعه بحماية قانونية قائمة.
كما خرجت مظاهرات أخرى في نيويورك، حيث تجمع مئات الأشخاص أمام مكتبة نيويورك العامة.
الآلاف يتظاهرون ضد سياسات ترامب - أ ف ب
الآلاف يتظاهرون ضد سياسات ترامب - أ ف ب

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد شهدت العديد من المدن الأخرى احتجاجات مماثلة.
وكانت أولى الاحتجاجات الوطنية الكبرى قد انطلقت قبل أسبوعين، عندما تظاهر عشرات الآلاف في عشرات الولايات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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