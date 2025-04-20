افادت القناة 14 الإسرائيلية٬ عن ان "محتجين يحاولون اختراق الحواجز الأمنية في مكان احتفال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعيد الميمونة شرق تل أبيب".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 14 الإسرائيلية: محتجون يحاولون اختراق الحواجز الأمنية في مكان احتفال نتانياهو بعيد الميمونة شرق تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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