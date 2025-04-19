تعز تتصدر الانتهاكات وتدمير البنى التحتية

كشفت تقارير حقوقية حديثة عن تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في اليمن خلال الفترة من يناير 2024 إلى مارس 2025، حيث بلغت الانتهاكات الموثقة 7885 انتهاكًا، ما يُعد أعلى حصيلة تُسجل منذ بداية النزاع، ويعكس مؤشرات خطيرة لتفاقم معاناة اليمنيين وتصاعد الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

وأطلق «الائتلاف الوطني للنساء المستقلات» تقريره السنوي الشامل تحت عنوان «حالة حقوق الإنسان في اليمن»، على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، بحضور شخصيات حقوقية ودولية بارزة. والتقرير عرض بالأرقام والحقائق جرائم الحوثيين المتصاعدة، مطالبًا بتدخل دولي فوري لوقف «النزيف الإنساني» وحماية المدنيين.

جرائم موثقة بالأرقام

وقالت الدكتورة وسام با سندوه، رئيسة الائتلاف الوطني للنساء المستقلات، إن التقرير يوثق أنماطًا مرعبة من الانتهاكات، حيث شملت الجرائم القتل العشوائي لـ301 مدني، بينهم 69 طفلًا و38 امرأة، وإصابة 585 آخرين، إلى جانب مقتل 64 مدنيًا وإصابة 109 بسبب الألغام الأرضية. كما رُصد اختطاف 646 شخصًا، و241 حالة إخفاء قسري، و202 حالة تعذيب، ومحاكمة 45 معارضًا بالإعدام، من بينهم ناشطات بارزات.

وأضافت با سندوه أن التقرير يشير إلى استهداف ممنهج للبنية التحتية الحيوية، إذ تم تسجيل 41 هجومًا على منشآت صحية، و37 اعتداءً على قطاع التعليم، إضافة إلى تهجير قسري لأكثر من 20 ألف أسرة. كما تم تفجير 32 منزلًا لمعارضين، وارتكاب 561 اعتداءً على الممتلكات العامة والخاصة.

استهداف النساء والأطفال

وأكد التقرير توثيق انتهاكات موجهة بشكل خاص ضد النساء والأطفال، حيث تم قتل 38 امرأة وإصابة 42، واختطاف 32، إلى جانب تجنيد 4421 طفلًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، تصدرت فيه الأمانة بـ659 حالة. كما رُصدت حالات تحرش بالأطفال، وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية، واختطاف 16 طفلًا.

توزيع الانتهاكات جغرافيًا

وتصدرت محافظة تعز قائمة المناطق الأكثر تضررًا بـ941 حالة انتهاك، تلتها أمانة العاصمة بـ878، ثم الحديدة بـ839، وصنعاء بـ830، والبيضاء بـ805. كما احتلت تعز صدارة الإصابات والاعتداءات، فيما تصدرت البيضاء جرائم تفجير المنازل.

دعوة للمساءلة

وفي ختام التقرير، ناشدت الدكتورة وسام باسندوه المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والضغط الجاد على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، في ظل الانهيار المتواصل للأوضاع الإنسانية في اليمن.

• إجمالي الانتهاكات: 7885 انتهاكًا.

• الضحايا المدنيون: 301 قتيل، 585 جريحًا.

• ضحايا الألغام: 64 قتيلًا، 109 جرحى .

• المختطفون: 646 شخصًا.

• الإخفاء القسري: 241 حالة.

• التعذيب: 202 حالة.

• محاكمات بالإعدام: 45 معارضًا.

• النساء الضحايا: 38 قتيلة، 42 مصابة، 32 مختطفة.

• الأطفال الضحايا: 69 قتيلًا، 138 مصابًا، 4421 طفلًا مجندًا.

• تفجير منازل: 32 منزلًا.

• الاعتداء على الممتلكات: 561 حالة.

• الهجمات على القطاعات الحيوية: 41 على القطاع الصحي، 37 على التعليم.

• التهجير القسري: أكثر من 20 ألف أسرة.