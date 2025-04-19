أكثر من 90 قتيلا فلسطينيا في 48 ساعة

لم تعد «المناطق الإنسانية» آمنة في غزة، ولم تعد خيام النازحين تقي من الموت. خلال 48 ساعة فقط، حصدت الغارات الإسرائيلية أرواح أكثر من 90 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وسط حصار خانق وتجويع ممنهج يهدد مئات الآلاف، في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية بلا هوادة، وتغيب أي بادرة لوقف نزيف الدم.

وفي مشهد يعكس الانحياز الأمريكي المستمر، افتتح السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مهامه الرسمية بزيارة حائط البراق في القدس، حيث وضع دعاءً مكتوبًا بخط يد الرئيس دونالد ترمب، مؤكدًا التزامه ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة الرهائن المتبقين لدى حماس.

داعم للاحتلال

ويُذكر أن هاكابي، المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، كان قد صرح سابقًا بأنه سيحترم وينفذ سياسات الرئيس ترمب، وليس سياساته الشخصية، في منصبه الجديد.

ورغم دعوات منظمات الإغاثة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، للسفير هاكابي للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لم يعلن هاكابي عن أي خطوات ملموسة في هذا الصدد. وقد أشار إلى أن حركة حماس «جلبت هذا على نفسها»، معتبرًا أن الحرب كانت قابلة للتجنب لو لم تقم حماس بهجومها في أكتوبر 2023.

غارات مكثفة

وتواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، مخلفةً أكثر من 90 قتيلًا، بينهم نساء وأطفال، في أحدث موجات التصعيد العسكري، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة إن 15 شخصًا لقوا حتفهم ليل الجمعة – السبت، بعضهم في مناطق مصنّفة «إنسانية» جنوبي القطاع. ففي خان يونس، قُتل 11 نازحًا على الأقل، معظمهم داخل خيمة في منطقة المواصي، التي أعلنتها إسرائيل سابقًا كمنطقة آمنة، بينما أسفرت غارات على مدينة رفح عن مقتل أربعة آخرين، بينهم أم وابنتها.

وتتزامن هذه الهجمات مع تصعيد إسرائيلي علني للضغط على حركة حماس للإفراج عمن تبقى من الرهائن ونزع سلاحها، في وقت تحاصر فيه القوات الإسرائيلية القطاع منذ ستة أسابيع، مانعة دخول المواد الغذائية والإمدادات الأساسية.

انهيار إنساني

كما ازداد الوضع الإنساني تدهورًا مع دق منظمات الإغاثة ناقوس الخطر. تقول الأمم المتحدة إن آلاف الأطفال يواجهون خطر سوء تغذية، فيما لا يتلقى غالبية السكان سوى وجبة واحدة يوميًا في ظل تناقص الإمدادات الغذائية.

ودعت الدكتورة حنان بلخي، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إلى تحرك دبلوماسي عاجل، مطالبة السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل، مايك هاكابي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لفتح المعابر الإنسانية. وقالت بلخي: «أتمنى أن يذهب ويرى الوضع بنفسه».

أرقام الحرب

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر2023 بهجوم مفاجئ شنّته حماس على جنوب إسرائيل، أوقع نحو 1200 قتيل، معظمهم مدنيون، واختُطف خلاله 251 شخصًا. ومنذ ذلك الحين، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 51 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وتسببت الحرب في تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك مرافق إنتاج الغذاء، وأجبرت نحو 90 % من سكان القطاع على النزوح إلى مخيمات مكتظة أو مبانٍ شبه مدمّرة.