جولة روما: مفترق طرق بين التهدئة والانفجار في العلاقات الأمريكية الإيرانية

انتهت الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في روما، حول البرنامج النووي، في محاولة جديدة لكسر الجمود المستمر منذ سنوات. ورغم أن المحادثات جرت خلف أبواب مغلقة، إلا أن أجواءها تعكس حجم التوتر والمخاوف من انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

جولة روما قد تكون نقطة تحول حاسمة: إما أن تمهّد الطريق لمرحلة من التهدئة والتفاهمات المؤقتة، أو تُنهي المسار الدبلوماسي بالكامل وتُعيد فتح باب المواجهة. وبين الضغوط الداخلية في طهران والتردد الأمريكي، لا تزال فرص التقدم مرهونة بمدى استعداد الجانبين لتقديم تنازلات حقيقية.

رسائل دبلوماسية

فيما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها «غير مباشرة، لكن بنّاءة»، مشيرة إلى أنها دليل على «التزام إيران بالحلول الدبلوماسية». وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «الطريق ليس سهلًا، لكننا نتحرك بعيون مفتوحة، وباستفادة من التجارب السابقة».

من جانبه، التقى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، كلًا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في تحرك يعكس دعم روما لدور الوساطة. وقال تاجاني: «الاتفاق الدبلوماسي يُبنى بصبر، بالحوار والاحترام المتبادل»، مؤكدًا استعداد بلاده لتسهيل الجولات المقبلة. دور روسي محتمل

ووصل عراقجي إلى روما قادمًا من موسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤشر على تنسيق محتمل بين طهران وموسكو. وتُعد روسيا من الأطراف الموقعة على اتفاق 2015، ويُرجح أن تلعب دورًا في أي اتفاق مستقبلي، خصوصًا في مسألة نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب خارج البلاد.

وفي المقابل، كان ويتكوف في باريس لإجراء محادثات حول أوكرانيا قبل التوجه إلى روما، ما يعكس ارتباط الملف الإيراني بتوازنات دولية أوسع.

ضغوط داخلية

تسعى إيران إلى التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار اقتصادها المتعثر، خاصة في ظل الانخفاض الحاد للريال الإيراني، واحتمالات رفع أسعار الوقود المدعوم. وتحاول طهران بعث رسائل إيجابية، بعد تحسّن نسبي في العملة المحلية عقب انطلاق جولات التفاوض.

وفي تطور لافت، وصلت إلى مطار مهر آباد بطهران طائرتان مستعملتان من طراز إيرباص A330-200، كانتا تابعتين لشركة صينية. وبحسب تقارير، فإن هذه الصفقة تتضمن قطع غيار وخدمات أمريكية، ما يستدعي موافقة وزارة الخزانة الأمريكية، التي لم تعلّق بعد على الأمر.

فرص التوصل

ويرى مراقبون أن المحادثات الحالية قد تفضي إلى اتفاق جديد إذا تم التفاهم على صيغة «متوازنة» تضمن لإيران حقها في التخصيب ضمن الحدود المقبولة دوليًا، مقابل رفع تدريجي للعقوبات. إلا أن مسؤولين إيرانيين أكدوا أنهم «لن يقبلوا اتفاقًا يشبه النموذج الليبي»، بحسب ما صرّح به مستشار المرشد الأعلى علي شمخاني، الذي شدد على أن طهران «جاءت من أجل اتفاق عادل، لا للاستسلام».

قلق متزايد

ويُنظر إلى هذه الجولة على أنها اختبار لقدرة الطرفين على تجاوز سنوات من التصعيد، كان أبرزها انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي عام 2018، ما أشعل دوامة من المواجهات والهجمات والجمود الدبلوماسي.

وتأتي هذه المفاوضات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا خطيرًا، وباتت المخاوف تتعاظم من احتمال توجيه ضربات عسكرية أمريكية أو إسرائيلية لمواقع نووية إيرانية، أو أن تُقدم طهران على خطوات نحو امتلاك سلاح نووي.

وأكد الرئيس الأمريكي ترمب موقفه الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، قائلًا: «أنا مع منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأريد لها أن تكون عظيمة ومزدهرة ورائعة».

1. جولة تفاوض ثانية بين إيران والولايات المتحدة انعقدت في سفارة عمان بروما، بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وبوساطة عمانية.

2. تصاعد التوتر الإقليمي يضغط على سير المحادثات، وسط مخاوف من ضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية.

3. الهدف الإيراني من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق متوازن يخفف العقوبات ويعيد الاستقرار الاقتصادي، وسط أزمة داخلية حادة وانهيار العملة.

4. دور دولي ناشط يشمل وساطة إيطالية ومشاركة روسية محتملة في إعادة صياغة الاتفاق، إلى جانب استعداد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من أي تفاهم مستقبلي.