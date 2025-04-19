بوتن يعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا

في خطوة مفاجئة وسط تصاعد العمليات العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في أوكرانيا خلال عطلة عيد الفصح، مشيرًا إلى «اعتبارات إنسانية» وراء القرار، بينما أبقت موسكو قواتها على أهبة الاستعداد لصد أي «استفزازات محتملة».

بالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدم ميداني جديد في منطقة كورسك، حيث سيطرت قواتها على قرية أوليشنيا، في وقت تتواصل فيه المعارك الشرسة في بلدة جورنال المجاورة، وسط غموض حول الموقف الأوكراني.

إطار إنساني

وخلال اجتماع مع رئيس الأركان العامة الروسي فاليري جيراسيموف، صرح الرئيس بوتن بأن «روسيا تعلن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح»، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار إنساني. كما دعا الجانب الأوكراني إلى الالتزام بالمثل، لكنه شدد على ضرورة أن تكون القوات الروسية «جاهزة للرد على أي انتهاك أو استفزاز محتمل».

منطقة كورسك

وفي السياق الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعادة قرية «أوليشنيا» في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، وهو ما وصفته بـ«إنجاز ضمن عمليات هجومية نشطة». ومع ذلك، لم تؤكد أوكرانيا أو تنفِ هذا التقدم، في حين قالت وكالة الأمن الروسية إن المعارك لا تزال مستمرة في بلدة جورنال، على بعد نحو 11 كيلومترًا من أوليشنيا.

وأشارت تقارير روسية إلى أن السيطرة على هذه المناطق تُعد ضربة محتملة لقدرة كييف على المناورة والتفاوض، خصوصًا بعد توغلها المفاجئ في المنطقة العام الماضي.

موجه جديدة

وفي تطورات موازية، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا شنت موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة، بلغ عددها 87 طائرة، تم اعتراض 33 منها، بينما اختفت 36 أخرى ويُعتقد أنها تعرضت للتشويش الإلكتروني. كما لحقت أضرار بمزارع في أوديسا واندلعت حرائق في سومي، وفقًا لهيئة الطوارئ الأوكرانية، دون تسجيل إصابات.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين ليلة الجمعة وحتى صباح السبت.