توافق أميركي إيراني على مباحثات جديدة في مسقط

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (وام)

أكدت وزارة الخارجية العُمانية أن اجتماعات أمس في روما، بين وزير خارجية إيران الدكتور عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، من خلال بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف ودائم وملزم، يضمن خلوَّ إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السِّلمية.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن المتحدث باسم الخارجية العُمانية قوله: إن الحوار والتواصل الواضحين هما السبيل الوحيد لتحقيق تفاهم واتفاق موثوق به يخدم مصلحة جميع الأطراف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحاً أن الجولة المقبلة من المباحثات سوف تُعقد في مسقط خلال الأيام القليلة المقبلة.