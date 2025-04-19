«الشباب» الإرهابية تقتل وتصيب أطفالاً في مقديشو

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

قتل طفل وأصيب آخران من أسرة واحدة، أمس، جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، في مديرية حمر ججب بالعاصمة الصومالية مقديشو. ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، فقد استهدفت القذيفةُ الأطفالَ صباح أمس أثناء توجههم إلى إحدى المدارس الأهلية في حيهم. وأكد والدا الأطفال، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أن القذيفة، التي سقطت، أسفرت عن مقتل طفل واحد وإصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة. وأشارت الوكالة إلى أن «العناصر الإرهابية لجأت إلى إطلاق القذائف على الأطفال الأبرياء عقب العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الجيش الوطني الصومالي، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل المئات من عناصر الجماعة، بينهم قياديون»، فضلا عن تقويض قدراتها العملياتية وقطع خطوط إمدادها بالكامل.

وشنت حركة «الشباب» هجمات إرهابية في الأسابيع الأخيرة، وأطلقت في مطلع أبريل الجاري عدة قذائف قرب مطار مقديشو. كما استهدفت معسكر هالاني، وهو مجمع محصن قرب مقديشو، يضم مكتب الأمم المتحدة وبعض الوكالات الإنسانية والبعثات الأجنبية، وفقاً لما أعلنته بعثة الاتحاد الأفريقي.