شعلة النور المقدس وصلت إلى كاتدرائية القديس نيقولاوس العجائبي- زحلة

إستقبل راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري النور المقدس بحضور لفيف من كهنة الأبرشيّة وحشد من المؤمنين في كاتدرائية القديس نيقولاوس العجائبي- زحلة . بعدها انتقل النور المقدس عبر كهنة الرعايا إلى مختلف الكنائس الأرثوذكسية في زحلة والبقاع .

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