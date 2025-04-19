أكسيوس عن مسؤول أميركي: أحرزنا تقدما ملحوظا في مناقشاتنا مع الجانب الإيراني في روما

افاد موقع "أكسيوس"٬ نقلا عن مسؤول أميركي٬ بأننا "أحرزنا تقدما ملحوظا في مناقشاتنا المباشرة وغير المباشرة مع الجانب الإيراني في روما٬ واتفقنا على الاجتماع مرة أخرى مع الجانب الإيراني الأسبوع المقبل".

وكانت قد أكّدت وزارة الخارجية العمانية، أنّ "اجتماعات روما بين إيران وأميركا أسفرت عن توافق للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات التي سوف تعقد في مسقط خلال الأيام القليلة المقبلة"، وذلك بعد إعلان من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول مفاوضات فنيّة الأربعاء بين الجانبين، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق أميركي.

ولفتت الوزارة إلى أنّ "المباحثات تهدف للتوصل لاتفاق يضمن خلو إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات عنها"، مشيرة إلى أنّ "المباحثات تهدف أيضًا للتوصل لاتفاق يحافظ على حق إيران بتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية".

وفي وقت سابق، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح، أنّ "المفاوضات اليوم مع أميركا في روما كانت بناءة واستمرت لـ4 ساعات"، معلنًا أنّه "من المقرر عقد مفاوضات فنية عبر فرق متخصصة في سلطنة عمان يوم الأربعاء لوضع أطر عامة لاتفاق".

وأعلن عراقجي أيضًا عن جولة مفاوضات ثالثة مع أميركا على المستوى السياسي يوم السبت في عُمان.

ولفت إلى أنّ "المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة كانت ناجحة وتمضي نحو الأمام"، وقال: "توصلنا إلى تفاهم حول بعض الأطر الرئيسية والأهداف واتفقنا على استمرار المفاوضات".

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ "طهران وواشنطن اتفقتا على استئناف المحادثات التقنية على مستوى الخبراء في الأيام المقبلة".