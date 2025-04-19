"الجزيرة": الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمبان سكنية شرقي مدينة غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف لمبان سكنية شرقي مدينة غزة. وكان قد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح بعد مقتل أول جندي إسرائيلي منذ استئناف الحرب على غزة، إلى أنّ "لهذه الحرب أثمان كبيرة وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى"، وقال: "وجهت الجيش للرد بقوة وزيادة الضغط على حماس". واعتبر "أننا في مرحلة حاسمة من المعركة والمطلوب طول النفس للانتصار ولن نستسلم لحماس".

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