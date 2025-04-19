وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: غارات أميركية على على محافظتي صنعاء ومأرب

افادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله٬ عن "غارات أميركية على على محافظتي صنعاء ومأرب".

وكانت قد أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن سلسلة غارات أميركية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، شنّ الجيش الأميركي غارات على مطار وميناء الحديدة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الأميركي شنّ غارات على اليمن ردًا على عمليات حركة "أنصار الله" في البحر الأحمر وضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة، كما تستهدف الحركة السفن الأميركية بعد استئناف غاراتها على اليمن.

وسبق وأن شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّه "سيتم القضاء على الحوثيين تمامًا"، بينما تؤكد الحركة أنّها لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة وعملياتها العسكرية ضد إسرائيل.