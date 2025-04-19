الخارجية السورية: الشيباني بحث مع ميلز بالعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وأثرها المباشر على حياة السوريين

افادت وزارة الخارجية السورية٬ بان "الوزير أسعد الشيباني التقى بعضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز بالعاصمة دمشق"٬ لافتة الى ان "الشيباني بحث مع ميلز تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي في سوريا".

واوضحت ان "اللقاء بحث التهديدات التي تواجه البلدين والمنطقة بما فيها المليشيات العابرة للحدود٬ كما تطرق اللقاء للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وأثرها المباشر على حياة السوريين". واضافت ان "الجانب السوري أكد ضرورة رفع العقوبات غير القانونية كخطوة أساسية لبناء الثقة والتعاون".

واشارت الى ان "الشيباني شدد على الانفتاح على الحوار مع الجهات الدولية وواشنطن على قاعدة احترام متبادل"٬ كما جدد موقف "سوريا الداعم لأي جهد يصب في مصلحة شعبها وتعزيز سيادته ووحدة أراضيه".