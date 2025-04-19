ليبرمان: جولة المحادثات في روما بشأن برنامج إيران النووي دليل على فشل نتانياهو أمام أميركا

أشار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إلى "أننا شاهدنا عرضا بائسا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يمنع عودة الأسرى دفعة واحدة لبقائه السياسي"، وذلك بعد التصريح الذي جدد فيه إصراره على مواصلة الحرب على قطاع غزة بحجة القضاء على حركة "حماس".
إلى ذلك، أوضح ليبرمان أن "جولة المحادثات في روما بشأن برنامج إيران النووي دليل على فشل مدو لنتانياهو أمام أميركا".
ويأتي ذلك بعد انتهاء جولة ثانية من المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة، والتي وصفت بالإيجابية، على أن تعقد مفاوضات فنية بين الجانبين الأربعاء ثم جولة مفاوضات ثالثة يوم السبت في العاصمة العمانية مسقط.
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