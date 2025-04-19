صفارات الإنذار تدوي في كييف على الرغم من هدنة الفصح

دوّت صفارات الإنذار في كييف مساء اليوم، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة عيد الفصح، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن "تهديد صاروخي لمنطقة كييف"، في حين أشارت بعض القنوات الأوكرانية إلى خطر وقوع ضربة بطائرات بدون طيار على العاصمة.