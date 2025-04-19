دوّت صفارات الإنذار في كييف مساء اليوم، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة عيد الفصح، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن "تهديد صاروخي لمنطقة كييف"، في حين أشارت بعض القنوات الأوكرانية إلى خطر وقوع ضربة بطائرات بدون طيار على العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر صفارات الإنذار تدوي في كييف على الرغم من هدنة الفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.