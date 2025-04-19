زيلينسكي وافق على هدنة عيد الفصح واقترح تمديدها إلى ما بعد منتصف ليل الأحد

وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الهدنة في عيد الفصح واقترح تمديدها إلى ما بعد منتصف ليل الأحد.

وكانت قد دخلت هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيّز التنفيذ في شرق أوكرانيا.

ويأتي ذلك في ظل وساطة أميركية لانهاء الحرب في أوكرانيا، إلّا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن الاستياء في عدّة تصريحات بسبب مواقف روسيا وأوكرانيا التي لا تؤدي إلى تقدم المفاوضات.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة في شرق أوكرانيا بدءًا من اليوم حتى 21 نيسان،، وفق ما نقلت الرئاسة الروسية (الكرملين)، وذلك تزامنًا مع عيد الفصح.

وقال بوتين: "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية"، موضحًا أنّ "روسيا دائما مستعدة للمفاوضات، وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا".

ولفت الكرملين إلى أنّ "على قواتنا الاستعداد لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا".