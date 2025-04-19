نتانياهو: أقمنا مناطق أمنية في سوريا ولبنان لحماية سكان إسرائيل ولن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح بعد مقتل أول جندي إسرائيلي منذ استئناف الحرب على غزة، إلى أنّ "لهذه الحرب أثمان كبيرة وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى"، وقال: "وجهت الجيش للرد بقوة وزيادة الضغط على حماس".

واعتبر "أننا في مرحلة حاسمة من المعركة والمطلوب طول النفس للانتصار ولن نستسلم لحماس".

إلى ذلك، قال نتانياهو: "ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وحول الحرب على غزة، لفت إلى أنّه "إذا لم نقض على قدرات حماس العسكرية فإن 7 تشرين الأول 2023 سوف يعيد نفسه"، مضيفًا "لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس وإعادة أسرانا"، وتابع: "لن أستسلم للقتلة لأن الاستسلام يعرض أمن إسرائيل للخطر"، مشددًا على "أنني لن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا".

إلى ذلك، أشار نتانياهو إلى "أننا أقمنا مناطق أمنية في سوريا ولبنان لحماية سكان إسرائيل".