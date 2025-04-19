الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة

افاد الجيش الإسرائيلي٬ عن "مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة".

وكانت قد نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية، إشارتها إلى "مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين في استهداف مدرعة شرقي غزة". كما تحدّثت عن "معارك ضارية بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة".وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تحليق المروحيات الإسرائيلية في سماء القطاع.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، في ظل إصرار على مواصلة الحرب وتعثّر مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.