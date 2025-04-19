"القسام" أعلنت إيقاع أفراد قوّة إسرائيلية بين قتيل وجريح في كمين مركب شرق مدينة غزة

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، مسؤوليتها عن العملية التي أعلن الجيش الإسرائيلي فيها عن مقتل جندي وإصابة آخرين في قطاع غزة.

وكشفت "القسام"، في بيان، أنها تمكنت من "تنفيذ كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعنا أفرادها قتلى وجرحى".

وفي بيان آخر، أفادت عن "استهداف دبابة "ميركافا 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" واشعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، وهو أول قتيل يتكبده منذ استئناف الهجمات وخرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 18 آذار.

وذكر الجيش أن الجندي قُتل "خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة"، مضيفا أن ثلاثة جنود آخرين أُصيبوا في المواجهات نفسها.